Advertising
Politica· 2 min citire
SCANDAL POLITIC URIAȘ! PSD EXPLODEAZĂ DUPĂ ANUNȚUL LUI BOLOJAN DESPRE ÎNGHEȚAREA SALARIILOR
SCANDAL POLITIC URIAȘ! PSD EXPLODEAZĂ DUPĂ ANUNȚUL LUI BOLOJAN DESPRE ÎNGHEȚAREA SALARIILOR
Mihai Fifor, deputat PSD, a lansat marți un atac dur la adresa Guvernului.
Citește și
- 11:02Adrian Veștea refuză să facă un pas înapoi: „Poziția mea nu se schimbă: nu îmi depun mandatul, indiferent de presiunile care se fac asupra mea”
- 10:38Daniel Udrescu: Abuzul lui Bolojan când le spune parlamentarilor PNL cum să voteze
- 10:29Volodimir Zelenski se va întâlni cu Emmanuel Macron la Summitul G7. Ana-Maria Păcuraru, transmisiune specială pentru REALITATEA PLUS
- 09:22Zi decisivă pentru Guvernul Veștea: UDMR își stabilește poziția față de viitorul Executiv
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Gorj și pe Google News