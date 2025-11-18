Război în coaliție pe reforma administrației centrale: PSD dă vina pe „miniștrii indisciplinați” ai USR

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Reforma administrației centrale nu a putut fi începută din cauză că membrii coaliției de guvernare nu au reușit să ajungă la un acord. Acuzația vine de la Marius Oprescu, prim-vicepreședinte PSD, care îi arată cu degetul pe miniștrii USR, despre care spune că sunt „foarte indisciplinați” și vor să-și impună propriile măsuri fără să le discute în coaliție.