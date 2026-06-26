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Politica· 2 min citire
Nicușor Dan răspunde ferm amenințărilor cu suspendarea: „Nu e cazul”. Mesaj clar despre negocierile pentru noul Guvern
Nicușor Dan
Președintele Nicușor Dan respinge categoric scenariile privind suspendarea sa din funcție și transmite că o astfel de măsură poate fi aplicată doar în situații excepționale, atunci când este încălcată Constituția.
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