Nicușor Dan, mesaj pentru români după vot: „Ieșiți la urne, este un proces democratic”

Președintele Nicușor Dan s-a prezentat, duminică dimineața, la o secție de votare din Capitală pentru a-și exercita dreptul de vot. Șeful statului a venit la vot însoțit de partenera sa, Mirabela Grădinaru.

"Bună dimineața! Vreau să îi invit pe bucureșteni să iasă la vot, indiferent de opțiunile pe care le au. E un proces democratic. E important ca primarul care va fi ale să aibă în spate un număr cât mai mare de voturi pentru a avea legitimitate în deciziile pe care le ia.

Eu, personal, ca de fiecare dată, am votat pentru o României în Occident, pentru aceste valori care, cred eu, că ne definesc.

Pentru că e un oraș pe care îl cunosc de foarte mult timp și pentru care am militat mult timp, cunoscând tentațiile care sunt la PMB, am votat pentru cineva de care să fiu sigur că nu se apropie de zona de corupție, în special de zona de mafie imobiliară, care este extrem de tentantă la Primăria Capitalei", a declarat Nicușor Dan, după exercitarea votului.