ION CRISTOIU: NICUȘOR DAN NU E ÎNCĂ PREȘEDINTE, DAR ÎȚI ARATĂ COLȚII. DE LA CE A PORNIT CONFLICTUL CU ILIE BOLOJAN

„Deși n-a ajuns președinte, Nicușor Dan își arată colții la viitorul premier, Ilie Bolojan”, a declarat Ion Cristoiu

„Deși n-a ajuns președinte, Nicușor Dan își arată colții la viitorul premier, Ilie Bolojan”, a declarat Ion Cristoiu. Edilul Capitalei a dat în scris că TVA nu se va mări cât timp va fi el președinte, deși Ilie Bolojan a declarat recent că situația de criză economică din țară ar putea fi rezolvată și prin creșterea taxelor și a impozitelor. „A intrat deja în conflict cu Ilie Bolojan”, spune jurnalistul.

"El nu a ajuns inca președinte si a semnat o hatrie ca atata timp cât el e președinte TVA-ul nu se va mări în România. Eu știam că e matematician. Păi cum să zici asta? În 5 ani nu știi ce se întâmplă? Semnezi tu de pe acum ca asta se va intampla, cat nu vei fi tu președinte?



Dreptul de a mări TVA-ul e al Guvernului, care face un proiect de lege. Sigur că președintele trebuie să promulge legea. Pai si intri de pe acum în conflict cu Ilie Bolojan?

El ne sugerează că această criză economică ar putea fi rezolvată și prin creșterea taxelor și impozitelor, deci si prin TVA, iar Nicusor - care nici nu e incă presedinte - a intrat de pe acum in conflicte. El intra de pe acum in conflict cu Ilie Bolojan", a declarat Ion Cristoiu.

Sursa: Newsinn