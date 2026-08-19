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Fostul ministru ucrainean Mihailo Fodorov cere organizarea de alegeri prezidenţiale

Alegeri prezidențiale Ucraina

Alegeri prezidențiale Ucraina

Scris deStoica Marian
Publicat19 aug. 2026, 08:29
Sursărealitatea.net

Fodorov este, totodată, primul politician ucrainean important care cere convocarea de alegeri prezidenţiale.

Fostul ministru ucrainean Mihailo Fodorov a cerut organizarea de alegeri prezidenţiale pe timp de război, afirmând că ţara se confruntă cu o criză de guvernare.

Reuters, apreciază că apelul lui Fodorov - pe care îl cataloghează drept "şocant" - reprezintă cea mai serioasă provocare la adresa lui Volodimir Zelenski de când Rusia a invadat Ucraina, în februarie 2022.

Fodorov este, totodată, primul politician ucrainean important care cere convocarea de alegeri prezidenţiale.

Tema a fost adusă însă constant în discuţie de propaganda rusă şi de politicieni ruşi şi pro-ruşi, iar responsabili de la Moscova le-au legat chiar de negocierile de pace afirmând că Volodimir Zelenski şi-ar fi pierdut legitimitatea întrucât i-a expirat mandatul.

Constituţia Ucrainei prevede însă că nu pot fi organizate alegeri cât timp este stare de urgenţă.

Fodorov, în vârstă de 35 de ani, a fost un aliat al lui Zelenski până în iulie, când a fost demis pe fondul unui conflict cu şeful armatei, generalul Oleksandr Sîrski, care ulterior a fost, la rândul lui, demis.

Îndepărtarea lui Fodorov a dus la proteste stradale la Kiev.

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