Anca Alexandrescu, scenarii înainte de votul Guvernului Mureșan: „Acest guvern nu va trece!”. Varianta PSD-AUR, adusă în discuție
Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel”
Anca Alexandrescu a analizat ce s-ar putea întâmpla pe scena politică după votul de miercuri asupra Guvernului propus de Siegfried Mureșan și a vorbit despre variantele pe care le-ar avea președintele Nicușor Dan. Realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” spune că, în opinia sa, Executivul nu va primi voturile necesare în Parlament și că următorul pas ar trebui făcut rapid. Una dintre variantele pe care le vede este organizarea alegerilor anticipate, iar o alta ar fi desemnarea unui nou premier în jurul căruia să se formeze un guvern susținut de PSD. Votul asupra Cabinetului Mureșan este programat miercuri în Parlament.
În același timp, Anca Alexandrescu a comentat și situația lui Călin Georgescu, după ce fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Ea susține că a văzut o parte dintre probele depuse în dosar și afirmă că, pe baza informațiilor pe care le are, nu a identificat dovezi că suma de 1,1 milioane de euro invocată în anchetă ar fi ajuns la Georgescu. Curtea de Apel București a decis definitiv arestarea preventivă pentru 30 de zile, după ce a admis contestația DIICOT.
Anca Alexandrescu: „În mod sigur, acest guvern nu va trece”
Anca Alexandrescu spune că este greu de anticipat ce va decide Nicușor Dan după votul Guvernului Mureșan, dar crede că actuala situație politică nu mai poate fi prelungită. Ea îl acuză pe șeful statului că a tergiversat găsirea unei soluții și spune că România are nevoie rapid de un Executiv cu puteri depline. În opinia sa, Cabinetul Mureșan nu va primi voturile necesare, iar presiunile despre care susține că ar exista asupra unor parlamentari nu vor schimba rezultatul. Alexandrescu consideră că după vot ar trebui să urmeze rapid noi consultări.
„Acum, noi nu știm ce urmează să facă președintele Nicușor Dan. Știm doar ce ar putea să facă. Ce va face nu știm, pentru că vedem ce face din mai până acum. A tot tergiversat această situație și am ajuns aici, după atâtea luni de zile, cu același guvern interimar Ilie Bolojan. Îmi pare foarte rău că am avut dreptate și îmi pare foarte rău că am dreptate și în legătură cu alegerile anticipate. În mod sigur, acest guvern nu va trece. Niciuna dintre încercările statului paralel de a-i forța atât pe unii PSD-iști, cât și pe cei de la USR să voteze acest guvern, cu tot felul de tertipuri și cu mizerii puse la cale, nu va funcționa. Acest guvern nu va trece.”
În privința alegerilor anticipate, Alexandrescu spune că citește Constituția în sensul în care președintele are posibilitatea de a dizolva Parlamentul după îndeplinirea condițiilor prevăzute, dar nu ar fi obligat automat să facă acest lucru. Ea a făcut referire și la discuțiile din spațiul public privind o eventuală intervenție a Curții Constituționale. Realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” spune că vrea ca specialiștii în drept constituțional să clarifice această dispută și evită să prezinte propria interpretare drept singura posibilă. În schimb, consideră foarte probabilă desemnarea unei alte persoane pentru funcția de premier.
„Probabil că, în curând, nu știu, poate mâine, poimâine, Nicușor Dan va face din nou consultări, dar lucrurile sunt clare. Adică nu știu de ce ar trebui să mai tergiverseze. Ar trebui să se miște foarte repede. Ori face alegeri anticipate, conform Constituției, și aici am văzut că, din nou, este o dezbatere în legătură cu posibilitatea alegerilor anticipate. Constituția este foarte clară. Am văzut și interpretările unora, potrivit cărora ar putea fi obligat de Curtea Constituțională. Eu citesc aceeași Constituție și văd clar. Mie îmi este clar din Constituție: președintele poate, după căderea a minimum două guverne, să facă acest lucru. Nu este obligat și nici nu există varianta de a putea fi obligat de către Curtea Constituțională să emită un decret în acest sens.
Dar părerile sunt împărțite și vreau ca specialiștii să se pronunțe. Cu siguranță, însă, Nicușor Dan va desemna pe altcineva și cred că se va face un guvern în jurul PSD-ului, dar nu cred că propunerea va fi Sorin Grindeanu. Probabil că Nicușor Dan ar risca o presiune și mai mare din partea străzii, din partea celor care l-au votat, dacă ar face o astfel de nominalizare. Și, probabil, o soluție de compromis, un guvern în jurul PSD-ului, cu un premier așa-zis tehnocrat, dar, din ce știu eu, nu va fi Alexandru Nazare, ar putea fi o soluție de compromis.”
Varianta unui guvern PSD-AUR
Anca Alexandrescu spune că actuala criză politică se suprapune peste probleme economice și administrative care nu mai permit, în opinia sa, prelungirea interimatului. Ea invocă situația instituțiilor publice și lipsa posibilității unui guvern interimar de a adopta o rectificare bugetară. În acest context, vede o posibilă majoritate formată în jurul PSD și AUR, deși admite că cele două partide nu au ajuns deocamdată la o înțelegere. Alexandrescu susține că ar trebui să existe negocieri directe și critică poziționarea lui Nicușor Dan față de AUR.
„România, oricum, are nevoie de o situație stabilă. Este foarte clar că, din punct de vedere economic, suntem într-o zonă foarte joasă. Spitalele, școlile, absolut toate instituțiile sunt în imposibilitatea de a-și mai desfășura activitatea în perioada imediat următoare, din cauza faptului că un guvern interimar nu poate să facă rectificare bugetară. Evident că sunt lucruri care țin de administrarea țării și care nu pot fi evitate, deci este nevoie neapărat de o situație de stabilitate și aș vedea varianta PSD-AUR. Dar, din păcate, văd că, deocamdată, cele două partide doar se curtează, se invită unele pe altele la negocieri și rămânem doar la acest stadiu. Cred, totuși, că, pentru interesul României și al românilor, ar trebui să existe o așezare la masă, iar Nicușor Dan să înceteze cu povestea cu «partidul extremist AUR», pentru că nu există așa ceva. Se vede că și la Bruxelles lucrurile se reașează. Vedem ce se întâmplă și în Franța, ce se întâmplă și în Germania. Lucrurile merg deja într-o altă direcție și va trebui ca și România să se alinieze la această normalitate.”
Anca Alexandrescu, despre arestarea lui Călin Georgescu: „Nu am găsit niciun indiciu”
Realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” a vorbit despre Călin Georgescu și despre decizia Curții de Apel București de a-l plasa în arest preventiv pentru 30 de zile. Dosarul vizează acuzații de înșelăciune, iar hotărârea instanței a venit după contestația formulată de DIICOT. Alexandrescu spune că nu poate anticipa ce va urma în anchetă, însă își menține opinia exprimată încă de la reținerea fostului candidat.
„Nu pot să spun ceea ce ar putea să urmeze. Pot însă să spun care este opinia mea în legătură cu ceea ce se întâmplă, lucru pe care l-am spus, de altfel, și când a fost arestat pentru 24 de ore. Așa cum am spus public, am văzut probele pe care partea vătămată, ca să spun așa, cel care se declară a fi înșelat cu 1,1 milioane de euro, le-a depus la dosar. Am intrat în posesia lor, așa cum am povestit, și, după ce am citit probele, nu am găsit niciun indiciu care să mă ducă cu gândul că, de fapt, Călin Georgescu ar fi vinovat. M-am uitat, probele nu indică așa ceva. Nu există niciun fel de dovadă, nici măcar în referatul procurorilor care a mers către judecători, că vreun euro ar fi ajuns la Călin Georgescu.”
Anca Alexandrescu descrie arestarea preventivă drept o măsură „extremă” și spune că aceasta riscă, în opinia ei, să crească tensiunea din societate. Ea leagă situația actuală de nemulțumirile apărute după anularea alegerilor prezidențiale din 2024 și de dosarele deschise ulterior în jurul lui Georgescu. Afirmațiile privind presupusa „fabricare” a unor dosare reprezintă poziția Ancăi Alexandrescu și nu o constatare stabilită de o instanță. În dosarul actual, procurorii au cerut arestarea preventivă, iar judecătorii Curții de Apel au admis definitiv solicitarea.
„Din punctul meu de vedere, cel puțin pe baza informațiilor pe care le am în acest moment, este o măsură extremă, care nu face altceva decât să deterioreze și mai tare situația din România. Oamenii sunt extrem de nervoși și de nemulțumiți, începând cu 6 decembrie 2024, atunci când alegerile au fost anulate, și continuând cu faptul că nu există nicio explicație pentru anularea alegerilor și pentru toate dosarele care i s-au fabricat lui Călin Georgescu, în legătură cu Potra, în legătură cu lovitura de stat. Nu există niciun fel de explicație. România este pe un butoi de pulbere, iar o astfel de mișcare, care în mod clar enervează și mai tare oamenii, nu aduce beneficii României.”
Apel împotriva violenței: „I-ar dăuna lui Călin Georgescu”
Anca Alexandrescu mai spune că nu vede ce pericol imediat ar fi justificat, din perspectiva sa, măsura arestului preventiv. Ea invocă perioada în care Georgescu s-a aflat sub control judiciar și susține că mesajele sau stenogramele prezentate fără întregul context pot conduce la interpretări diferite.
„În plus, nu văd care era pericolul pe care îl reprezenta Călin Georgescu pentru a se lua o astfel de măsură. A fost foarte clar că a respectat controlul judiciar pe care l-a avut o perioadă foarte lungă de timp și nu a încălcat sub nicio formă acest control judiciar. Niște simple stenograme și niște mesaje, așa cum am spus eu, scoase din context, pot să indice o altă imagine decât realitatea. Din acest motiv, eu am și ales să nu public niciun fel de mesaj din ce am găsit în acel dosar, pentru că nu știu care este contextul întreg.
Au fost niște frânturi publicate către anumite părți ale presei, tocmai pentru a crea o imagine a lui Călin Georgescu care să servească unei astfel de măsuri. Eu cred că este un exces, este o greșeală, dar, pe de altă parte, aș vrea să spun următorul lucru: nu încurajez pe nimeni să fie violent, pentru că eu cred că orice manifestare violentă i-ar dăuna lui Călin Georgescu. N-ar face altceva decât să dea apă la moara autorităților, să acționeze și mai dur.
De asemenea, nu sunt de acord nici cu punerea la colț a judecătorilor. Până la urmă, asta este treaba judecătorilor, iar orice om se bucură de prezumția de nevinovăție, lucru care este fundamental într-un stat democratic. Și Călin Georgescu ar trebui să se bucure de această prezumție de nevinovăție. Până la un verdict final, nimeni nu poate să spună că Călin Georgescu este vinovat. Aceasta este opinia mea, mi-o mențin și o voi menține în continuare, până când voi vedea alte documente care mi-ar schimba opinia”, a mai punctat realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel.
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