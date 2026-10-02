A pus foc unui cuib de viespi, iar flăcările i-au cuprins casa. Localnicii se mobilizează pentru familie

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 2 oct. 2026, 18:43

Bărbatul și soția sa au fost nevoiți să se mute temporar la o rudă, iar localnicii și primăria încearcă acum să strângă bani pentru refacerea casei.

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