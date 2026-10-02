A pus foc unui cuib de viespi, iar flăcările i-au cuprins casa. Localnicii se mobilizează pentru familie

Bărbatul și soția sa au fost nevoiți să se mute temporar la o rudă, iar localnicii și primăria încearcă acum să strângă bani pentru refacerea casei.
Un pensionar de 72 de ani din comuna Schela, județul Gorj, a rămas fără casă după ce a încercat să distrugă un cuib de viespi din grădină. Focul s-a extins rapid de la vegetație și lemnele pregătite pentru iarnă la locuința construită din lemn, care a ars în totalitate.
Focul a scăpat rapid de sub control
Incidentul s-a produs la marginea comunei Schela. Bărbatul a observat un cuib de viespi în grădină și a încercat să îl distrugă folosind focul.
Câteva scântei purtate de vânt au ajuns însă la materialele din apropiere. Flăcările s-au extins mai întâi către lemnele pregătite pentru sezonul rece, apoi au ajuns la anexă și la locuință.
Un localnic a observat fumul și a sunat la 112. În momentul în care a ajuns la gospodărie, focul cuprinsese deja acoperișul anexei. Acesta a reușit să o scoată din casă pe soția proprietarului, înainte ca incendiul să se extindă complet.
Casa a ars în întregime
Construcția din lemn a fost cuprinsă rapid de flăcări și nu a mai putut fi salvată. Odată cu locuința, familia a pierdut și bunurile pe care le strânsese pentru iarnă.
Proprietarul spune că adunase provizii și conserve și se pregătea pentru sezonul rece. Acum, el și soția sa, ambii cu probleme medicale, nu mai au unde locui și au fost primiți temporar de o rudă.
„Suntem nenorociți, în prag de iarnă”, a spus bărbatul, după ce și-a văzut casa distrusă.
Localnicii vor să reconstruiască locuința
Comunitatea din Schela s-a mobilizat pentru a-i ajuta pe cei doi soți. Oamenii spun că vor contribui cu bani, materiale și muncă, astfel încât familia să poată avea din nou un acoperiș deasupra capului înainte de venirea frigului.
Și autoritățile locale s-au implicat. Primăria intenționează să colecteze donațiile și să sprijine reconstrucția locuinței.
Primarul estimează că, dacă banii necesari vor fi strânși rapid, demolarea construcției distruse și ridicarea unei noi case ar putea începe în următoarele săptămâni.
„Vom încerca să strângem cât mai mulți bani”
Localnicii fac apel la cei care pot contribui pentru ca familia să nu intre în iarnă fără o locuință. „Cu bani, cu muncă, cu ce putem. Ne pare rău de el, nu are unde să se ducă”, a transmis una dintre vecine. Autoritățile speră ca sprijinul comunității să permită refacerea casei înainte de primul ger.