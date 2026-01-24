Florin Barbu (PSD), atac la Ilie Bolojan: „Vorbește foarte rar cu miniștrii”. Acuzații de blocaj în colaborarea guvernamentală

Ministrul Florin Barbu îi reproșează premierului Ilie Bolojan „tăcerea” de la Palatul Victoria. Într-o declarație tranșantă, oficialul PSD a punctat că lipsa discuțiilor periodice cu membrii Cabinetului și refuzul unei colaborări strânse afectează ritmul reformelor, scoțând la iveală o ruptură de comunicare la cel mai înalt nivel.

Stilul auster și adesea solitar de conducere al lui Ilie Bolojan primește primele critice dure din interiorul propriului Cabinet. Florin Barbu, ministrul PSD al Agriculturii, a dezvăluit sâmbătă o realitate îngrijorătoare la Palatul Victoria: premierul este aproape absent din dialogul cu membrii echipei sale, limitându-și interacțiunile la protocolul rigid al ședințelor oficiale și refuzând o colaborare constantă cu miniștrii de resort.

O relație „destul de” instituțională

Invitat într-o emisiune TV, Florin Barbu a ales să renunțe la limbajul diplomatic pentru a descrie o disfuncționalitate majoră în vârful Executivului. Deși a început prudent, definind relația cu Bolojan drept una „instituțională, destul de bună”, ministrul a admis rapid că acest echilibru fragil este subminat de o barieră comunicațională. „Ar trebui o comunicare mai bună”, a punctat Barbu, semnalând că pragmatismul excesiv al premierului se transformă în izolare.

Miniștrii, ignorați în afara cadrului oficial

Critica cea mai tăioasă a vizat refuzul lui Ilie Bolojan de a construi o echipă unită prin dialog. Barbu a confirmat că interacțiunile cu șeful Guvernului în afara ședințelor formale sunt „foarte rare”, o situație pe care o consideră o „mare greșeală”.

„Cea mai mare greșeală a premierilor este că nu și-au făcut timp ca o dată pe săptămână, o oră sau două, să stea de vorbă cu miniștrii”, a afirmat Barbu, lăsând să se înțeleagă că Bolojan perpetuează un model de conducere autocrat, care ignoră expertiza și consultarea directă cu cei care gestionează portofoliile cheie.

Un sistem „pe avarie” la Palatul Victoria

Având experiența guvernării alături de Marcel Ciolacu, Florin Barbu vede în actualul blocaj de comunicare o problemă sistemică, dar care pare să se fi acutizat sub mandatul lui Ilie Bolojan. Mesajul transmis de ministrul PSD este unul de alertă: un Guvern în care premierul nu discută cu propriii miniștri riscă să funcționeze „pe avarie”, fără o viziune comună și fără coeziunea necesară pentru a gestiona crizele României.

Această ieșire publică a lui Barbu confirmă suspiciunile politice conform cărora stilul administrativ „de mână de fier” al lui Bolojan, care i-a adus succes la nivel local, generează tensiuni și sentimente de marginalizare în rândul partenerilor de coaliție de la nivel central.



Sursa: Realitatea Din PSD