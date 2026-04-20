Dosarul Pfizer. George Simion, mesajul tranșant: "Niciun ban din banii românilor nu trebuie dat către creditorii care își bat joc de noi" VIDEO
20 apr. 2026, 14:30
Actualizat: 20 apr. 2026, 14:30
Președintele AUR George Simion a transmis luni un mesaj tranșant pe Facebook în scandalul momentului legat de dosarul Pfizer și suma uriașă de bani pe care o are de plătit România pentru comenzile pe care le-am făcut în timpul pandemiei de COVID, dar nu le-a mai achitat.
"Guvernul Bolojan este, de fapt, continuatorul guvernului Cîțu. PSD-PNL au fost împreună, ei ne-au închis în case, ei au comandat dozele astea de vaccin, ei au distrus România.
Să conteste înseamnă, de fapt, să se conteste pe ei, cei care ne au adus această nenorocire comandată de la nivel înalt.
Niciun ban din banii românilor nu trebuie dat către creditorii care își bat joc de noi. Nu avem relații internaționale corespunzătoare, nu trebuie să plătim acei 666 de milioane de euro. Toată lumea înțelege acum ce adevăr am spus noi în timpul pandemiei", a declarat luni George Simion.
