Incendiu puternic pe autostrada A1. Un autotren încărcat cu frigorifice a fost cuprins de flăcări pe sensul Timișoara - Deva

Momente de panică joi seară pe autostrada A1, după ce un autotren încărcat cu aparate frigorifice a luat foc în mers, pe sensul Timișoara - Deva. Pompierii militari au intervenit de urgență pentru stingerea incendiului, care s-a manifestat violent la nivelul semiremorcii.

Semiremorca a fost cuprinsă de flăcări în proporție de 80%

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Timiș, incendiul a izbucnit în jurul orei 17:25, la kilometrul 459 al autostrăzii A1.

La sosirea echipajelor de intervenție, focul se manifesta generalizat la nivelul semiremorcii, care era încărcată cu produse frigorifice.

Pompierii au precizat că flăcările au cuprins aproximativ 80% din remorcă, existând riscul extinderii incendiului și la restul ansamblului rutier.

Capul tractor a fost salvat la timp

Șoferul autotrenului a reușit să decupleze rapid capul tractor înainte ca incendiul să se extindă complet, astfel că acesta nu a fost afectat de flăcări.

Intervenția rapidă a contribuit la limitarea pagubelor și la evitarea unei situații și mai grave pe una dintre cele mai circulate artere rutiere din vestul țării.

Mai multe autospeciale au intervenit la fața locului

Pentru stingerea incendiului au fost mobilizate trei autospeciale de stingere din cadrul Detașamentului Lugoj și al Punctului de Lucru Topolovățu Mare.

De asemenea, la intervenție a participat și o autocisternă de mare capacitate, de 30.000 de litri, aparținând Detașamentului 2 Pompieri Timișoara.

Misiunea pompierilor era încă în desfășurare la momentul transmiterii informațiilor oficiale.

Trafic afectat pe autostrada A1

Incendiul a creat dificultăți de circulație pe sensul de mers Timișoara - Deva, iar autoritățile au monitorizat zona pentru prevenirea altor incidente.

Polițiștii și echipajele de intervenție au asigurat perimetrul până la lichidarea completă a incendiului și îndepărtarea autotrenului de pe carosabil.

Deocamdată, cauza exactă a izbucnirii incendiului nu a fost anunțată oficial. Pompierii și specialiștii urmează să stabilească dacă focul a pornit de la o defecțiune tehnică sau din alte cauze.

Din fericire, până în acest moment nu au fost raportate victime.