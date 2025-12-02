De ce a păstrat Anca Alexandrescu discreția de Ziua Națională: „Nu mi-aș fi folosit niciodată copiii cum am văzut că au făcut alți candidați”

Anca Alexandrescu a vorbit deschis despre parcursul în cursa pentru Primăria Capitalei, subliniind că a ales să își construiască mesajul direct între oameni, fără artificii de campanie în zilele de sărbătoare. Ea a explicat că decizia de a nu participa la evenimentele oficiale de 1 Decembrie sau de Sfântul Andrei a fost una personală, comunicată echipei sale, pentru a păstra respectul față de momentele festive.

Distribuie articolul