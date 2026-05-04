Cine vine la putere dacă trece moțiunea de cenzură. Toate variantele de premier și jocurile din culise
Parlamentul României
Marți, 5 mai, este ziua votului asupra moțiunii de cenzură, un moment care poate schimba direcția scenei politice din România. Rezultatul acestui test parlamentar ar putea decide nu doar soarta actualului Executiv, ci și numele viitorului premier și configurația guvernării.
În acest context tensionat, mai multe variante sunt deja discutate în culisele politice, iar numele vehiculate pentru funcția de prim-ministru diferă în funcție de scenariul care se va concretiza după vot.
Cine sunt variantele pentru funcția de premier
În cazul în care actuala conducere va fi schimbată, în spațiul public au apărut mai multe nume posibile pentru poziția de prim-ministru.
Conform surselor Realitatea PLUS, din zona PNL, sunt menționați Cătălin Predoiu și Alexandru Nazare, ambii considerați variante pentru conducerea Guvernului.
În tabăra PSD, Sorin Grindeanu este unul dintre numele vehiculate pentru a prelua funcția de premier.
Există și scenariul unui premier tehnocrat, caz în care sunt luate în calcul variante precum Anca Dragu sau Dacian Cioloș.
Aceste opțiuni depind însă în mod direct de rezultatul votului din Parlament și de negocierile care vor urma între partide.
Cum arată forțele în Parlament
Situația politică este influențată decisiv de distribuția mandatelor în Parlament. În prezent, configurația este următoarea:
PSD – 129 de parlamentari
AUR – 90 de parlamentari
PNL – 73 de parlamentari
USR – 59 de parlamentari
UDMR – 32 de parlamentari
Minorități naționale – 17 parlamentari
SOS România – 15 parlamentari
POT – 14 parlamentari
PACE – 12 parlamentari
Neafiliați – 22 de parlamentari
În total, Parlamentul are 465 de mandate, iar pragul necesar pentru majoritate este de 233 de voturi.
Câte voturi ar putea strânge moțiunea
Potrivit calculelor politice, o moțiune comună ar putea aduna un număr semnificativ de voturi.
AUR – 90
PSD – 129
PACE – 12
SOS România – 15
POT – 14
Neafiliați – 22
Totalul estimat ajunge la 282 de parlamentari, peste pragul de 233 necesar pentru adoptarea moțiunii.
Aceste cifre indică un potențial clar pentru schimbarea Guvernului, însă votul final rămâne decisiv.
Scenariile dacă moțiunea de cenzură trece
În cazul în care moțiunea este adoptată, se deschid mai multe variante de guvernare:
Prima variantă presupune menținerea actualei formule de coaliție – PSD, PNL, USR și UDMR – dar cu un alt premier din partea PNL.
A doua opțiune ar fi aceeași coaliție, însă cu un premier propus de PSD.
Un al treilea scenariu ia în calcul desemnarea unui premier tehnocrat sau independent, susținut de aceleași partide.
O variantă diferită ar fi formarea unui guvern PSD-AUR, ceea ce ar muta PNL, USR și UDMR în opoziție.
Ce se întâmplă dacă moțiunea pică
Dacă moțiunea nu trece de votul Parlamentului, actualul Guvern își va continua activitatea în formula existentă.
Chiar și în acest caz, presiunea politică rămâne ridicată, iar discuțiile privind schimbări în interiorul Executivului sau recalibrări ale coaliției nu sunt excluse.
Rezultatul votului de marți va stabili direcția imediată a politicii românești, dar și echilibrul de forțe pentru perioada următoare.
