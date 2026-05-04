Bolojan, în ședință cu USR în Parlament. Premierul a refuzat să dea declarații. Fritz: „Este foarte posibil ca mâine să vedem o surpriză”

Ilie Bolojan se află în acest moment în Parlament, unde participă la ședința organizată de USR. Premierul discută în acest moment cu reprezentanții partidului, în contextul moțiunii de cenzură programate pentru marți.

„Grupul parlamentarilor USR a avut tocmai o ședință în care a discutat abordarea pentru ziua de mâine, pentru o parte din această ședință a venit și premierul Ilie Bolojan, a mulțumit miniștrilor USR pentru munca lor, și noi, la rândul nostru, am exprimat foarte clar susținerea noastră pentru guvernul condus de el. Pentru ziua de mâine, parlamentarii USR vor fi prezenți în sală, dar nu vor vota la această moțiune, deci atunci când vor fi chemați, vor spune "prezent", nu "votez". Și am înțeles că o abordare similară vor avea și colegii de la PNL și de la UDMR.

Vreau să spun foarte clar: oricine crede că zarurile au fost aruncate, că jocul a fost făcut deja, nu este așa. Știm foarte bine că sunt mai mulți parlamentari care au semnat moțiunea care își dau seama că este o capcană întinsă de către PSD și AUR, poporul român, care își dau seama că deja românii plătesc prin rate mai mari la credite, leul s-a depreciat brusc enorm în ultimele zile, și tocmai de aceea eu cred că este foarte posibil

Este foarte posibil ca mâine să vedem o surpriză și să vedem că această moțiune va pica. În orice caz, facem încă o dată un apel la responsabilitate la toți parlamentari să considere dacă vor să asculte ordinul venit de la șeful de partid sau dacă vor să arate responsabilitate mai ales încă o dată față de români care deja sunt cu mai puțini bani în buzunar din cauza acțiunilor iresponsabile PSD și AUR. Și încă o dată aritmetica în Parlament arată că PSD și AUR împreună nu au voturi suficiente pentru a trece această moțiune.

Și reiterez încă o dată că noi suntem foarte conștienți că această moțiune nu este o moțiune împotriva unui premier, aici nu este un conflict despre persoana lui Ilie Bolojan, ci problema PSD și la fel problema AUR este că am început să facem reforme reale, am început să ne atingem de privilegiile lor, am început să tăiem din cheltuielile statului, am început să tăiem accesul la resursele statului pentru rețelele lor de privilegiați, asta doare și de aceea vor să vadă acest guvern plecat.

Și asta este și motivul de ce reiterez încă o dată decizia USR, că dacă PSD votează alături de AUR o moțiune de cenzură, împotriva acestui guvern, atunci nu ne vom putea întoarce la masa de negociere cu PSD și nu dintr-un orgoliu, ci pentru că trebuie să rămânem consecvenți cu direcția reformistă și cu direcția pro-europeană a acestui guvern, asta este ce ne-am asumat, iar PSD dacă votează mâine această moțiune atunci ne transmite foarte clar semnalul că nu mai vor să mergem pe o direcție pro-europeană și cu atât mai puțin pe o direcție reformistă.

USR este în primul rând pregătit să continue munca în ministerele pe care le conduce până în ultima clipă, și mâine bineînțeles că vom explora toate opțiunile, de exemplu opțiunea unui guvern minoritar este una realistă și credem noi sănătoasă, bineînțeles că nu ne este teamă nici de anticipate, dar nici de opoziție.

În primul rând președintele așa presupun ne va chema la consultări, la Cotroceni, și ne va chema la consultări nu pentru a ne da un ordin, ci pentru a asculta care sunt opțiunile noastre, iar opțiunea noastră este clară și bineînțeles că vom argumenta, inclusiv în fața președintelui, așa cum o facem și public, de ce credem că direcția pro-europeană a României nu mai poate să depindă de PSD.”, a declarat Dominic Fritz.

Întrebat dacă garanează cu funcția dacă nu se va schimba acest lucru, Fritz a răspuns: „Încă o dată, noi am luat o decizie clară și mă aștept să ne ținem de această decizie, din responsabilitate pentru România.”

În cazul în care Nicușor Dan va numi un premier tehnocrat sau liberal, Fritz a clarificat:

„Eu nu o să intru acum în tot felul de scenarii, deși știu că asta doriți să faceți, noi bineînțeles că la fel cum președintele ne va asculta pe noi și noi îl vom asculta pe președinte, și vom vedea ce idei, ce propuneri are el și bineînțeles că asta este un dialog pe care o vom purta pe baza principiilor și deciziilor noastre.

Încă o dată, decizia noastră este clară (n.r. nu vor face alianță cu PSD).

Întrebat despre echidistanța și neutralitatea lui Nicușor Dan față de Ilie Bolojan, Fritz a răspuns: „Eu nu l-am auzit pe președinte, de exemplu, cerând debarcarea premierului, eu cred că este unul din narativele, inclusiv răspândite de PSD, care ar dori să credem că există un plan agreat cu președintele, eu nu văd acest plan, eu cred că președintele este îngrijorat de situație și este bineînțeles interesat să găsim o soluție, iar USR, încă o dată, pe baza principiilor și deciziilor noastre, suntem deschiși să facem parte de o astfel de soluție care să scoată România din această criză în care, din nou, ne-a aruncat PSD împreună cu AUR.”