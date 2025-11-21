Adio pensie la cerere! Bolojan aruncă bomba: Românii vor munci mai mult. „Trebuie să facem asta cât mai repede”

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Vineri seară, Premierul Ilie Bolojan a dat o veste care le va strica weekendul multor români care își făceau planuri de retragere din activitate. Șeful Executivului a pus punctul pe „i” și a anunțat că vremurile în care se putea ieși la pensie mai devreme sunt pe cale să apună. Guvernul a început deja să facă calcule pentru a bloca valul de pensionări anticipate.