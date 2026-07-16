Ursula von der Leyen, dusă într-un buncăr după o alertă aeriană la Kiev. O dronă rusească ar fi fost interceptată

Publicat 16 iul. 2026, 09:28 Sursă Realitatea.net

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost nevoită să se adăpostească pentru scurt timp într-un adăpost antiaerian, după declanșarea unei alarme de raid aerian la Kiev. Incidentul a avut loc în timpul unei vizite oficiale dedicate consolidării cooperării dintre Uniunea Europeană și Ucraina.

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