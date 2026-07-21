Fenomen îngrijorător în România. Mai mulți adolescenți susțin că au fost racolați pe stradă de secta„Dumnezeu Mama” -VIDEO

Publicat 21 iul. 2026, 14:34 Actualizat 21 iul. 2026, 14:39 Sursă Realitatea PLUS

O organizație religioasă de origine sud-coreeană, cunoscută sub numele de „Dumnezeu Mama”, este în atenția opiniei publice după ce mai mulți tineri din România au reclamat, în mediul online, că au fost abordați pe stradă de persoane care ar încerca să îi racoleze.

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