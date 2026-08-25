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Sport· 1 min citire
Universitatea Craiova a început tratativele pentru transferul verii: 1,5 milioane de euro pentru un internațional
Universitatea Craiova (foto: profimedia)
Oltenii vizează fundașul central Virgil Ghiță, de la Hannover
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