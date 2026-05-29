Prima reacţie a Kremlinului după drona căzută la Galaţi! Replica ironică a lui Peskov
Dmitri Peskov
Kremlinul a avut vineri prima reacţie oficială după incidentul în care o dronă rusească s-a prăbuşit în România, la Galaţi. Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin, a confirmat că liderul rus a fost informat despre situaţie şi a oferit un răspuns ironic în faţa jurnaliştilor.
Întrebat dacă Vladimir Putin ştia despre incident, Peskov a răspuns sarcastic: „Dar voi ce credeţi? Că am ascuns asta?”, potrivit agenţiei ruse TASS.
Declaraţia a fost făcută la Astana, în Kazahstan, unde preşedintele rus participă la Forumul Economic Eurasiatic şi la reuniunea Consiliului Economic Suprem Eurasiatic.
Incidentul de la Galaţi a provocat reacţii dure şi din partea NATO. Alianţa Nord-Atlantică a acuzat Moscova de comportament iresponsabil şi a transmis că va apăra „fiecare centimetru” din teritoriul statelor membre.
Reacţia vine după ce autorităţile române au anunţat că o dronă rusească s-a prăbuşit peste un bloc de locuinţe din România, în timpul unui atac lansat de Rusia asupra Ucrainei. Situaţia a amplificat tensiunile regionale şi a readus în atenţie riscurile de securitate de la graniţa estică a NATO.
