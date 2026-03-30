Trump amenință Iranul cu distrugerea Insulei Kharg, în timp ce vorbește despre „progrese uriașe” în negocieri”

Președintele SUA, Donald Trump, a lansat luni o serie de declarații contradictorii la adresa Iranului, combinând apelurile la negocieri cu amenințări dure privind o posibilă escaladare militară.

Într-o postare pe platforma Truth Social, liderul american a susținut că Washingtonul poartă „discuții serioase” cu ceea ce a numit un „regim nou și mult mai rezonabil” de la Teheran.

În același timp, el a avertizat că Statele Unite ar putea „distruge complet” Insula Kharg, considerată un punct strategic pentru exporturile de petrol ale Iranului, alături de infrastructura energetică, dacă Strâmtoarea Ormuz nu va fi redeschisă rapid.

Cu o zi înainte, Trump declarase că a obținut „o schimbare de regim în Iran”, afirmând că „vechiul regim a fost decimat”. El a sugerat că un acord este aproape finalizat, dar, în același timp, a menționat posibilitatea unei intervenții rapide asupra Insulei Kharg, prin care trece aproximativ 90% din exportul de petrol brut al Iranului.

Declarațiile au venit într-un moment sensibil pentru piețele energetice. Prețul petrolului a crescut cu aproximativ 2,5%, depășind pragul de 115 dolari pe baril, pe fondul tensiunilor din regiune și al blocajelor din Strâmtoarea Ormuz — rută esențială pentru transportul global de petrol, prin care tranzitează circa o cincime din producția mondială.

Contextul este amplificat de conflictul izbucnit pe 28 februarie, după implicarea Israel și a Statelor Unite în confruntarea cu Iran, ceea ce a dus la creșterea tensiunilor în Orientul Mijlociu.

În ultimele zile, Trump a alternat mesajele optimiste privind o posibilă soluție diplomatică cu avertismente privind o intervenție militară extinsă. Între timp, mii de soldați americani au fost trimiși în regiune, alimentând temerile legate de o posibilă escaladare a conflictului.