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Actualitate· 1 min citire
Trafic blocat pe Valea Oltului, timp de mai multe ore, după ce un TIR a plonjat în Olt: imagini halucinante VIDEO
TIR răsturnat DN7 / Captură video
Publicat24 iun. 2026, 10:33
Sursărealitatea.net
Traficul rutier pe DN 7, pe Valea Oltului, a fost blocat în noaptea de marți spre miercuri, după ce un TIR s-a răsturnat în fara șoselei și a plonjat în râul Olt.
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