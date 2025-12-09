Actualitate· 1 min citire
Stegarul dac, săltat de polițiști și jandarmi și băgat în mașina de poliție VIDEO
9 dec. 2025, 10:38
Actualizat: 9 dec. 2025, 10:38
Stegarul dac, săltat de polițiști și jandarmi și băgat în mașina de poliție VIDEO
Articol scris de Scris de Realitatea de Gorj
El nu avea voie să participe la proteste, conform deciziei instanței
Stegarul dac a fost săltat, marți, de jandarmi și băgat în mașina de poliție. Cezar Avramuță se afla în fața sediului Poliției Buftea, alături de zeci de susținători ai lui Călin Georgescu. El nu are voie în aceste momente să participe la proteste, conform ultimei decizii a instanței. Atenție, urmează imagini cu puternic impact emoțional, care îi pot afecta în special pe minori!
Incidente la secția de Poliție din Buftea. Cezar Avramuță, cunoscut în mediul online drept "Stegarul dac" a fost ridicat, marți, de jandarmi și urcat în mașina de poliție.
El nu avea voie să participe la proteste, conform deciziei instanței, astfel că a fost săltat de poliție, băgat în mașină și cel mai probabil va fi dus la sediul poliției.
Cezar Avramuță era acuzat de ultraj după ce a împins un jandarm care îl împiedica să protesteze.
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Gorj și pe Google News