Val puternic de aer polar peste România. Temperaturile scad cu până la 15 grade, apar bruma și primele ninsori

Publicat 21 sept. 2026, 10:02 Sursă Realitatea.net

Un val puternic de aer polar va ajunge în România și va provoca o răcire bruscă. Marți, temperaturile ar putea coborî cu 10-15 grade sub valorile normale în mai multe zone, nopțile vor deveni foarte reci, iar la munte sunt posibile primele ninsori mai importante ale toamnei.

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