Război în Orientul Mijlociu. Atacuri aeriene asupra infrastructurilor civile din Israel și Iran

Sursă: realitatea.net

Cel puțin 15 persoane au murit.

Conflictul din Orientul Mijlociu escaladează, pe fondul unor noi atacuri aeriene care au vizat infrastructuri civile atât în Iran, cât și în Israel. Loviturile au provocat distrugeri importante și pierderi de vieți omenești, după ce o clădire rezidențială din apropierea Teheranului a fost distrusă, iar rachete iraniene au lovit orașul Haifa. Cel puțin 15 persoane au murit în urma acestor atacuri.

Iranul ameninţă cu represalii „mult mai devastatoare” în cazul unor noi atacuri americano-israeliene împotriva infrastructurilor civile

Iranul a promis luni represalii „mult mai devastatoare” în cazul unor noi atacuri americano-israeliene împotriva infrastructurilor civile, în timp ce Donald Trump pare să-şi amâne din nou ultimatumul adresat Teheranului, de data aceasta până „marţi, ora 20:00” (ora Washingtinului).

„Dacă atacurile împotriva ţintelor civile vor continua, următoarele faze ale operaţiunilor noastre ofensive şi de represalii vor fi mult mai devastatoare şi mai extinse, iar pierderile şi pagubele cauzate de menţinerea acestei abordări vor fi de zece ori mai mari”, a avertizat purtătorul de cuvânt al comandamentului militar iranian într-un comunicat citat de presa franceză.

Între timp, Donald Trump a părut duminică să-şi prelungească din nou cu 24 de ore ultimatumul adresat Iranului, stabilit acum pentru „marţi, ora 20:00” ora Washingtonului (miercuri, ora 03:00, ora României).

„Marţi, ora 20:00, ora Coastei de Est!”, a scris el pur şi simplu pe platforma sa Truth Social.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

O clădire rezidenţială dintr-un oraş situat la sud-vest de capitala Iranului, Teheran, a fost distrusă luni dimineaţă în urma unui atac aerian. Cel puţin 13 persoane au murit, relatează mass-media iraniană, citată de AP.

Agenţia de ştiri semioficială Fars şi Nour News au relatat despre atac.

Încă nu se ştie de ce a fost lovită clădirea.

Nici Israelul şi nici Statele Unite nu şi-au asumat responsabilitatea pentru atacurile de luni dimineaţă, dar acestea au avut loc după ce Donald Trump a adresat Iranului o ameninţare cu limbaj vulgar, cerându-i să redeschidă Strâmtoarea Ormuz.

De asemenea, cadavrele a două persoane au fost recuperate de sub dărâmături la locul impactului unei rachete balistice iraniene în Haifa.

Serviciul de Pompieri şi Salvare afirmă că, după ore de eforturi alături de Comandamentul Frontului Intern, forţele „au recuperat două persoane blocate care au fost găsite sub dărâmături fără semne de viaţă”.

„Operaţiunile şi încercările de salvare sunt încă în curs în acest moment, în efortul de a ajunge la alte două persoane blocate/dispărute”, afirmă serviciul.