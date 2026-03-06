Protest masiv la CE Oltenia: aproape1.500 de angajați se tem că vor fi concediați de la 1 aprilie

Un nou protest masiv al angajaților din Complexul Energetic Oltenia, revoltați de perspectiva disponibilizărilor masive anunțate pentru luna viitoare. Minerii și energeticienii au ieșit din nou în stradă la Târgu Jiu, unde urmează să aibă loc discuții între sindicaliști, parlamentari și oficiali ai CE Oltenia.

Protestatarii strigă „Demisia!”, cerând soluții concrete pentru salvarea locurilor de muncă.

Tot mai mulți tineri în stradă: „Nu știm cine pleacă și cine rămâne”

În mulțime se observă un număr mult mai mare de tineri, majoritatea angajați la Cariera Roșia. Ei sunt primii vizați de disponibilizări, însă nimeni nu știe exact criteriile după care se va decide cine pleacă și cine rămâne.

„Oamenii sunt disperați. Nimeni nu ne spune nimic concret. Vrem doar să știm ce se întâmplă cu noi”, spun minerii prezenți la protest.

De la 1 aprilie, 1476 de angajați ar urma să fie disponibilizați, iar de la 1 mai încă 317, potrivit Realitatea Plus.

Protestatarii acuză conducerea companiei că nu oferă clarificări și că se limitează la a repeta prevederile din planul de restructurare: reorganizări, reduceri de personal și închideri de capacități.