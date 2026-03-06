Comisia Europeană: Amenințările lui Zelenski împotriva lui Orban sunt „inacceptabile”

Sursă: realitatea.net

Zelenski a amenințat joi că va da adresa lui Orban forțelor armate ucrainene ca să „vorbească cu el pe limba lor”, dacă Ungaria nu deblochează ajutorul financiar.

Comisia Europeană a calificat drept „inacceptabile” amenințările președintelui ucrainean Volodimir Zelenski față de premierul ungar Viktor Orban, după ce liderul ucrainean a declarat că ar putea trimite armata ucrineană după Orban dacă nu deblochează ajutorul financiar de 90 de miliarde ale UE, ajutor blocat prin veto ca represali față de nepunerea în funcțiune a conductei Drujba.

„Acest tip de limbaj este inacceptabil. Nu trebuie să existe nicio ameninţare faţă de statele membre ale UE”, a spus un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, Olof Gill.

„Escalada în retorică din toate părţile nu este utilă şi nici nu conduce la atingerea obiectivelor pe care noi le-am menţionat”, respectiv exercitarea de „presiuni” asupra Rusiei să oprească agresiunea împotriva Ucrainei, acordarea către aceasta a împrumutului de 90 de miliarde de euro şi asigurarea aprovizionării energetice a statelor membre, a indicat acelaşi purtător de cuvânt comunitar.

„Sperăm că această persoană din UE (Viktor Orban n.red ) nu blochează cele 90 de miliarde, sau măcar prima tranşă din cele 90 de miliarde şi că militarii noştri vor avea în continuare armament. Dacă nu va fi aşa, atunci vom da adresa acestei persoane forţelor noastre armate, băieţilor noştri. Pentru ca să-l cheme şi să vorbească cu el pe limba lor”, a spus Zelenski la Kiev la începutul unei şedinţe de guvern, în prezenţa presei.

Ruşii „ne ucid, iar noi ar trebui să-i dăm petrol sărăcuţului Orban, pentru că fără acesta el nu poate câştiga alegerile?”, a continuat Zelenski.