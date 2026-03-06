Ninel Peia cere anchetă la vârful MAE după scandalul repatrierii românilor din Dubai. Ce conține solicitarea adresată lui Nicușor Dan

Liderul senatorilor din grupul PACE, Ninel Peia, a înaintat o solicitare oficială către președintele României pentru înființarea unei comisii de anchetă privind modul în care a fost gestionată criza repatrierilor din zonele de conflict din Orientul Mijlociu. Demersul vizează activitatea Ministerului Afacerilor Externe și a reprezentanților diplomatici implicați în proces.

Inițiativa este susținută, potrivit documentului transmis, de mai mult de o treime din numărul total al senatorilor, conform listelor de semnături anexate. Cererea invocă prevederi din Regulamentul Senatului și solicită verificarea legalității și a criteriilor pe baza cărora au fost realizate repatrierile cetățenilor români.

Ce solicită concret parlamentarii

În documentul transmis, este cerută înființarea unei comisii de anchetă care să analizeze activitatea ministrului Afacerilor Externe, Oana Țoiu, precum și a Consulului General al României din Dubai, Viorel-Riceard Badea, în contextul gestionării crizei repatrierilor.

Ce conține cererea pentru desecretizarea ședinței CSAT care a dus la anularea alegerilor. Liderul PACE explică - VIDEO

Demersul vizează verificarea modului în care au fost administrate procedurile de repatriere a cetățenilor români aflați în zone afectate de conflicte, precum și analiza respectării cadrului legal și a criteriilor aplicate în luarea deciziilor.

Contextul solicitării

Potrivit inițiatorilor, situația din Orientul Mijlociu a generat presiuni suplimentare asupra autorităților române, iar modul în care au fost gestionate intervențiile consulare și repatrierile ar necesita o evaluare parlamentară detaliată.

Semnatarii consideră că o comisie de anchetă ar putea oferi clarificări suplimentare asupra procedurilor aplicate și asupra coordonării instituționale în perioada de criză.

Procedura parlamentară invocată

În fundamentarea cererii este invocat Articolul 81 alineatul (1) din Regulamentul Senatului, care permite inițierea unor astfel de demersuri în condițiile prevăzute de lege. Documentul transmis președintelui include anexele cu semnături ale senatorilor susținători.

Solicitarea urmează să fie analizată în conformitate cu procedurile parlamentare, iar decizia privind constituirea unei comisii de anchetă aparține forurilor competente din cadrul Senatului.

Un grup de zeci de români, inclusiv copii cu probleme medicale, este blocat în Dubai. Apel disperat către autorități