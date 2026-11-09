Tânără de 18 ani, dusă cu forța de familie la locuința concubinului, după ce a refuzat căsătoria. Poliția a deschis dosar penal

Potrivit primelor verificări ale polițiștilor, rudele ar fi dus-o fără voia sa la locuința partenerului. Tânăra a depus o plângere la Poliția Municipiului Motru pe 8 noiembrie. Aceasta a reclamat că a fost amenințată de membrii familiei în orașul Strehaia, județul Mehedinți.
O tânără în vârstă de 18 ani din Motru, județul Gorj, a reclamat că a fost amenințată cu acte de violență de membri ai familiei, după ce le-a spus că nu dorește să se căsătorească și vrea să încheie relația de concubinaj.
Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, incidentul ar fi avut loc cu o zi înainte, pe 7 noiembrie, când fata se afla la locuința tatălui său din Motru.
Conflictul ar fi pornit de la refuzul tinerei de a se căsători
Din primele verificări a reieșit că între tânără, tatăl său și alți membri ai familiei ar fi izbucnit un conflict pe fondul deciziei acesteia de a nu se căsători și de a pune capăt relației de concubinaj.
Polițiștii au transmis că rudele ar fi dus-o pe fată, împotriva voinței sale, la domiciliul concubinului și ar fi amenințat-o cu acte de violență.
„Totodată, a mai reieșit faptul că membrii familiei ar fi condus-o, fără voia sa, la domiciliul concubinului, adresându-i totodată amenințări cu acte de violență, fapt ce i-ar fi creat o stare de temere”, au precizat reprezentanții IPJ Gorj.
Polițiștii nu au emis un ordin de protecție provizoriu
După evaluarea situației, polițiștii au stabilit că nu există un risc iminent, motiv pentru care nu au emis un ordin de protecție provizoriu.
Tinerei i-au fost puse la dispoziție formularele necesare pentru a se adresa instanței de judecată și a solicita emiterea unui ordin de protecție.
Dosar penal pentru lipsire de libertate, amenințare și violență în familie
Polițiștii au deschis un dosar penal pentru trei infracțiuni: lipsire de libertate în mod ilegal, amenințare și violență în familie.
Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-ar fi produs faptele și pentru clarificarea responsabilității persoanelor implicate.