Tânără de 18 ani, dusă cu forța de familie la locuința concubinului, după ce a refuzat căsătoria. Poliția a deschis dosar penal

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 9 nov. 2026, 18:54

Potrivit primelor verificări ale polițiștilor, rudele ar fi dus-o fără voia sa la locuința partenerului. Tânăra a depus o plângere la Poliția Municipiului Motru pe 8 noiembrie. Aceasta a reclamat că a fost amenințată de membrii familiei în orașul Strehaia, județul Mehedinți.

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