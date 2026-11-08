RO-ALERT în județul Tulcea! Drone detectate lângă Insula Șerpilor

Alertă RO-ALERT în județul Tulcea după detectarea unor ținte aeriene lângă Insula Șerpilor. Avioane F-18 și elicoptere spaniole au fost mobilizate.
Alertă aeriană în apropierea graniței României cu Ucraina! Sistemele de supraveghere radar ale Ministerului Apărării Naționale au detectat, duminică după-amiază, 8 noiembrie 2026, o țintă aeriană la aproximativ 30 de kilometri est de Insula Șerpilor, în spațiul aerian ucrainean. Locuitorii din estul județului Tulcea au primit un mesaj RO-ALERT, iar două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene Spaniole au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.
Țintă aeriană detectată lângă Insula Șerpilor. MApN a activat măsurile de alertare
Potrivit Ministerului Apărării Naționale, sistemul de supraveghere radar a identificat o țintă aeriană în apropierea Insulei Șerpilor, la aproximativ 30 de kilometri est de aceasta, în spațiul aerian al Ucrainei.
În urma detectării, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au fost ridicate de la sol de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu pentru monitorizarea situației.
Totodată, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru instituirea măsurilor de alertare a populației din estul județului Tulcea.
Mesajul RO-ALERT a fost transmis la ora 14:02.
O nouă țintă aeriană, detectată în apropierea Insulei Șerpilor
La scurt timp după primul incident, sistemele de supraveghere radar au identificat o nouă țintă aeriană, de această dată la aproximativ 55 de kilometri vest de Insula Șerpilor.
Pentru monitorizarea situației, două elicoptere NH-90 ale Forțelor Armate Spaniole au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.
În ceea ce privește prima țintă detectată, reprezentanții MApN au precizat că aceasta a dispărut de pe radar în zona de la est de Sulina.
Fără apeluri la 112 după transmiterea mesajului RO-ALERT
Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Delta Tulcea, după emiterea mesajului RO-ALERT nu au fost înregistrate apeluri la numărul unic de urgență 112.
Autoritățile au monitorizat situația aeriană din apropierea frontierei, în contextul atacurilor cu drone desfășurate în Ucraina și al riscurilor asociate conflictului de la granița României.
Incidentul readuce în atenție măsurile de supraveghere și protecție a populației din județul Tulcea, o zonă aflată în proximitatea conflictului militar din Ucraina.