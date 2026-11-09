România negociază la Bruxelles finanțarea apărării și noi reguli fiscale. Alexandru Nazare: „Avem nevoie de mai puțină birocrație”
Alexandru Nazare / Facebook
Alexandru Nazare participă la reuniunile ECOFIN de la Bruxelles. România cere reducerea birocrației, reguli fiscale adaptate și finanțare eficientă pentru apărare și investiții.
România participă la discuții importante la nivel european, la Bruxelles, unde finanțarea apărării, simplificarea regulilor fiscale și reducerea birocrației se află printre principalele teme de pe agenda miniștrilor de Finanțe din Uniunea Europeană. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ia parte luni, 9 noiembrie, la reuniunea Consiliului pentru Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN), precum și la întâlnirea Eurogrupului în format inclusiv.
Reprezentantul României urmărește susținerea intereselor economice ale țării în negocierile europene, în special în ceea ce privește utilizarea eficientă a resurselor financiare, finanțarea investițiilor și adaptarea legislației la realitățile economice actuale.
Ministrul Finanțelor consideră că România trebuie să folosească poziția câștigată prin eforturile de reducere a deficitului bugetar pentru a obține condiții mai bune de dezvoltare economică și pentru a contribui activ la deciziile luate la nivelul Uniunii Europene.
„Pentru România, miza este să ne susținem interesele strategice și să contribuim la deciziile europene cu priorități clare și soluții bine fundamentate”, a transmis Alexandru Nazare într-un mesaj publicat pe Facebook.
Oficialul a subliniat că reducerea deficitului bugetar consolidează credibilitatea țării în relația cu partenerii europeni, iar această poziție trebuie valorificată pentru susținerea unei economii mai competitive.
România cere mai puțină birocrație și reguli economice mai previzibile
Unul dintre obiectivele urmărite de România în cadrul discuțiilor de la Bruxelles este simplificarea cadrului legislativ european și reducerea sarcinilor administrative pentru companii.
Alexandru Nazare susține că mediul de afaceri are nevoie de reguli clare și stabile, de un acces mai facil la finanțare și de proceduri administrative mai simple.
Ministrul consideră că reducerea birocrației poate contribui la creșterea competitivității economice și la crearea unui climat mai favorabil investițiilor.
„Reducerea deficitului ne întărește credibilitatea în discuțiile cu partenerii europeni și avem nevoie să folosim această poziție pentru a susține o economie mai competitivă: reguli previzibile, acces mai bun la capital și mai puțină birocrație pentru mediul de afaceri”, a precizat ministrul Finanțelor.
În acest context, România urmărește ca noile reglementări europene să țină cont nu doar de obiectivele stabilite la nivel comunitar, ci și de costurile pe care le presupune aplicarea lor pentru companii și economiile naționale.
Simplificarea legislației este considerată importantă mai ales pentru întreprinderile care trebuie să respecte un număr tot mai mare de obligații administrative și fiscale.
Finanțarea apărării europene, una dintre principalele teme ale reuniunii de la Bruxelles
Un subiect important pe agenda discuțiilor îl reprezintă finanțarea apărării și identificarea unor modalități prin care statele europene să utilizeze mai eficient resursele disponibile.
Alexandru Nazare va participa, alături de miniștrii de Finanțe din statele membre ale Uniunii Europene, la dezbaterile organizate în cadrul Eurogrupului în format inclusiv.
Discuțiile vor viza atât utilizarea eficientă a fondurilor publice, cât și posibilitățile de colaborare între state în domeniul achizițiilor comune pentru apărare.
La întâlnire va participa și secretarul general al NATO, Mark Rutte, ceea ce subliniază importanța strategică a subiectului pentru securitatea europeană.
Achizițiile comune sunt considerate o modalitate prin care statele europene pot coordona mai bine investițiile în echipamente și tehnologii de apărare, evitând fragmentarea cheltuielilor și folosind mai eficient resursele financiare.
Pentru România, participarea la aceste discuții reprezintă o oportunitate de a susține interesele naționale în stabilirea priorităților europene privind securitatea și finanțarea apărării.
Schimbări în fiscalitatea produselor din tutun și nicotină, pe agenda ECOFIN
O altă temă importantă abordată de miniștrii europeni de Finanțe este actualizarea cadrului legislativ privind impozitarea produselor din tutun.
Pachetul legislativ urmărește adaptarea regulilor europene la evoluțiile pieței, inclusiv la apariția și dezvoltarea unor noi categorii de produse care conțin nicotină.
România susține necesitatea unui sistem fiscal coerent și aplicabil, care să țină cont atât de obiectivele de sănătate publică, cât și de condițiile economice și comerciale din fiecare stat membru.
Autoritățile române consideră important ca eventualele modificări fiscale să fie însoțite de o analiză atentă a efectelor economice și a costurilor de implementare.
În acest sens, Alexandru Nazare a atras atenția asupra importanței evaluării consecințelor noilor reglementări înainte de adoptarea unor decizii la nivel european.
România urmărește și negocierile privind PNRR și fondurile europene
Pe lângă discuțiile privind finanțarea apărării și fiscalitatea europeană, România urmărește și evoluția negocierilor legate de Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
Ministerul Finanțelor sprijină Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în cadrul discuțiilor cu instituțiile europene, în limitele atribuțiilor sale.
Alexandru Nazare a subliniat că fondurile europene încasate pentru proiectele realizate au o importanță directă atât pentru susținerea investițiilor, cât și pentru menținerea echilibrului bugetar.
Implementarea proiectelor finanțate prin PNRR și atragerea banilor europeni reprezintă obiective importante pentru România, în condițiile în care investițiile publice au un rol esențial în dezvoltarea infrastructurii și modernizarea economiei.
Ministrul Finanțelor a evidențiat că susținerea intereselor României la nivel european presupune rezultate concrete, pregătire tehnică și dialog constant cu partenerii comunitari.
Întâlnire bilaterală cu un comisar european pentru teme economice și de mediu
În marja reuniunii ECOFIN, Alexandru Nazare va avea și o întrevedere bilaterală cu Wopke Hoekstra, comisarul european pentru climă, emisii zero și creștere economică durabilă.
Discuțiile vor aborda subiecte de interes comun de pe agenda europeană, precum și prioritățile României în ceea ce privește consolidarea finanțelor publice și dezvoltarea economică sustenabilă.
Întâlnirea reprezintă un nou prilej pentru autoritățile române de a prezenta poziția țării în dosarele europene care pot avea efecte asupra economiei naționale.
Participarea ministrului Finanțelor la reuniunile de la Bruxelles are loc într-un moment în care Uniunea Europeană caută soluții pentru echilibrarea cheltuielilor publice, creșterea investițiilor în apărare și simplificarea reglementărilor economice.
Pentru România, principalele obiective rămân consolidarea finanțelor publice, atragerea fondurilor europene, susținerea investițiilor și obținerea unui cadru fiscal care să permită dezvoltarea mediului de afaceri.
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