Nicușor Dan a promulgat legea pensiilor speciale. Cum a motivat această decizie
Nicușor Dan
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că a promulgat, în această dimineață, legea privind pensiile magistraților, după publicarea în Monitorul Oficial a deciziei Curtea Constituțională a României.
Șeful statului a precizat că recalibrarea modului de calcul al acestor pensii reprezintă un gest de echitate așteptat de societate și a subliniat că încrederea cetățenilor în stat poate fi recâștigată atunci când reformele cerute devin realitate.
Nicușor Dan a promulgat legea pensiilor speciale
Totodată, președintele a transmis că munca magistraților este respectată și că rolul acestora în arhitectura statului este pe deplin recunoscut, dând asigurări că va susține măsurile legislative și administrative necesare pentru optimizarea condițiilor în care își desfășoară activitatea.
Citește și:
- 21:22 - Volodimir Zelenski stabilește când ar putea avea loc alegerile: Ce spune despre un nou mandat
- 20:30 - Fără permis din 2019, a provocat un accident cumplit: o victimă amputată
- 19:53 - Iranul amenință Europa cu represalii: ce riscuri apar pentru Uniunea Europeană în contextul războiului
- 19:01 - România caută protecție strategică sub scutul Franței. Câte focoase nucleare controlează Emmanuel Macron
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Gorj și pe Google News