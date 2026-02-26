Planul de relansare al TAROM după o pierdere de peste 30 de milioane de euro: noi rute, parteneriate și o aplicație mobilă

Compania aeriană de stat TAROM își conturează strategia de redresare după pierderi de peste 30 de milioane de euro în 2025, anunțând mai multe măsuri menite să îmbunătățească performanța și să atragă mai mulți pasageri.

Potrivit planului de relansare, operatorul pregătește lansarea unei aplicații mobile dedicate călătorilor, care ar urma să faciliteze rezervările și gestionarea biletelor.

De asemenea, compania intenționează să se extindă prin parteneriate cu alți transportatori aerieni pentru a oferi rute mai atractive și zboruri cu o singură escală spre destinații îndepărtate, prin intermediul unor alianțe internaționale.

În contextul restricțiilor impuse prin planul de restructurare aprobat în 2024, care limitează numărul de destinații directe operate la cel mult 15, alianțele cu parteneri externi devin o componentă esențială pentru conectivitatea pentru pasageri.

De exemplu, prin parteneriatul cu o companie nordică, călătorii pot rezerva zboruri cu o singură escală spre orașe precum Copenhaga, Oslo sau Stockholm, iar discuțiile cu alte companii pentru rute lungi continuă.

Compania mizează, de asemenea, pe reducerea costurilor operaționale după ce va primi, în vara acestui an, două aeronave noi, mai eficiente din punct de vedere al consumului de carburant.

Prin aceste măsuri, digitalizare, extinderea ofertei de rute prin colaborări și înnoirea flotei. TAROM speră să își îmbunătățească rezultatele financiare și să recupereze terenul pierdut după anul cu pierderi semnificative.