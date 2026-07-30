Furturi de 800.000 de euro din aeronavele unei companii aeriene. 16 suspecți, vizați de anchetă

Polițiștii Direcției de Poliție Transporturi și ai Serviciului de Poliție Transporturi Aeriene „Henri Coandă” au descins joi dimineață la locuințele unor angajați ai unei societăți comerciale și ale complicilor acestora, într-un dosar de furt calificat din aeronave. Prejudiciul estimat se ridică la aproximativ 800.000 de euro.
Potrivit Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR), oamenii legii pun în aplicare 12 mandate de percheziție domiciliară și 16 mandate de aducere în București și județele Ilfov și Prahova, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea.
Anchetatorii cercetează activitatea infracțională a 16 persoane, angajați ai unei societăți comerciale și complici ai acestora, suspectați că, în perioada aprilie 2023 - prezent, au sustras bunuri din aeronavele unei companii aeriene.
Produsele care "le-au făcut cu ochiul" hoților
Printre produsele furate se numără parfumuri, ceasuri, produse alimentare, accesorii, produse personalizate și alte articole comercializate în sistem duty-free și catering pe durata zborurilor. De asemenea, suspecții sunt acuzați că și-ar fi însușit și încasările rezultate din vânzarea acestor produse.
Conform IGPR, prejudiciul estimat până în acest moment este de aproximativ 800.000 de euro.
Cele 16 persoane vizate de anchetă urmează să fie conduse la sediul Secției Regionale de Poliție Transporturi București pentru audieri, iar cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și dispunerea măsurilor legale.