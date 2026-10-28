Franța acuză SUA, Israel și Rusia că amplifică imaginea protestelor pentru a-i slăbi reputația

Jean-Noel Barrot a declarat miercuri că state precum SUA, Israel, Rusia și China amplifică artificial imaginea protestelor din Franța pentru a prejudicia reputația internațională a țării.
Ministrul francez de Externe, Jean-Noel Barrot, a acuzat miercuri actori străini că manipulează și amplifică imaginile cu protestele și tulburările din Franța. Scopul acestor acțiuni ar fi slăbirea poziției internaționale a statului francez.
Acuzații aduse unor state majore
Într-un interviu acordat postului France 2, Barrot a enumerat țările implicate în aceste campanii de disinformare. El a menționat SUA, Israelul, Rusia și, ocazional, China, alături de Iran.
Ministrul a precizat că acești actori prezintă evenimentele din Franța în mod distorsionat. Ei le atribuie imigrației masive sau islamului radical, incitând astfel direct la noi acte de violență.
Potrivit sursei, președintele american Donald Trump a estimat că migranții „au cucerit” Franța și a sugerat acestei țări „să-și închidă rapid frontierele” în fața migranților. În răspuns la aceste narațiuni ostile, Ministerul francez de Externe a demarat acțiuni de informare a publicului internațional despre realitatea din țară.
Legi mai stricte și noi proteste
Senatul francez a votat miercuri un proiect de lege care înăsprește pedepsele pentru pagubele provocate în timpul revoltelor. Actul normativ, care mai are nevoie de votul Camerei Deputaților, consolidează puterile poliției și impune plata unor despăgubiri.
Legea facilitează utilizarea dronelor în anchetele judiciare și extinde supravegherea video prin sisteme algoritmice. Ea permite evacuarea din locuințele sociale a persoanelor care provoacă tulburări ale ordinii publice și stabilește o procedură urgentă pentru eliminarea, în mai puțin de 24 de ore, a conținuturilor online care incită la vandalism.
Noi proteste împotriva creșterii costului vieții sunt programate pentru sâmbătă, 31 octombrie. Manifestațiile de sâmbătă trecută s-au desfășurat fără incidente grave, spre deosebire de violențele și jafurile din 17 octombrie.
Sindicatele, asociațiile elevilor și studenților și mișcarea „veste galbene” au anunțat o nouă zi de mobilizare. O grevă generală convocată pentru săptămâna viitoare, pe 5 noiembrie, amenință să extindă protestele în mai multe sectoare economice.