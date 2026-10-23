Percheziții la locuința vicepreședintei CJ Gorj, Anca Bordușanu. Soțul acesteia, vizat într-un dosar de înșelăciune și evaziune fiscală

Percheziții în Gorj și București într-un dosar de înșelăciune și infracțiuni fiscale. Ancheta îl vizează pe soțul vicepreședintei CJ Gorj.
Polițiștii au efectuat percheziții domiciliare în județul Gorj și în București, într-un dosar penal care vizează presupuse fapte de înșelăciune, infracțiuni fiscale și transferul fictiv al părților sociale ale unei firme. Una dintre locațiile vizate ar fi locuința Ancăi Bordușanu, vicepreședinta Consiliului Județean Gorj. Ancheta îl vizează pe soțul acesteia, angajat al Protecției Consumatorilor.
Potrivit informațiilor publicate de presa locală, cercetările vizează achiziționarea unor piese auto în valoare de peste 67.000 de lei, pentru care contravaloarea nu ar fi fost achitată, precum și posibile obligații fiscale neachitate. Ancheta este în desfășurare, iar persoana vizată beneficiază de prezumția de nevinovăție.
Patru percheziții în Gorj și București
Potrivit informațiilor publicate de presa locală la 22 octombrie 2026, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Gorj, cu sprijinul colegilor din București, au pus în aplicare patru mandate de percheziție domiciliară.
Trei percheziții au avut loc în județul Gorj, iar una în municipiul București. Acțiunile urmăresc strângerea probelor și clarificarea împrejurărilor în care ar fi fost comise faptele cercetate.
Una dintre locațiile vizate ar fi locuința din Târgu Jiu a vicepreședintei Consiliului Județean Gorj, Anca Bordușanu, potrivit relatărilor din presa locală.
Soțul Ancăi Bordușanu, vizat de anchetă
Dosarul îl vizează pe soțul acesteia, angajat al Protecției Consumatorilor, în legătură cu activitatea unei societăți comerciale și cu presupuse nereguli financiare.
Conform informațiilor prezentate de anchetatori, în perioada 4 septembrie – 24 octombrie 2024, un bărbat ar fi achiziționat piese auto în valoare totală de 67.320 de lei de la o societate comercială, fără să achite contravaloarea bunurilor.
Faptele sunt investigate sub aspectul infracțiunii de înșelăciune. Stabilirea răspunderii penale depinde de probele administrate și de concluziile organelor judiciare.
Anchetatorii verifică și posibile nereguli fiscale
Cercetările vizează și presupusa neplată a unor impozite și contribuții cu reținere la sursă, aferente perioadei iulie – octombrie 2024.
Potrivit datelor relatate de presa locală, suma verificată în acest context este de aproximativ 19.000 de lei.
În dosar este investigată și posibila transmitere fictivă a părților sociale ale unei societăți comerciale, în scopul săvârșirii unei infracțiuni sau al sustragerii de la urmărirea penală.
Anchetatorii urmează să stabilească împrejurările în care au avut loc tranzacțiile și dacă transferul societății a avut un caracter fictiv.
Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor
Perchezițiile reprezintă o etapă a anchetei penale și au ca scop administrarea probelor necesare clarificării situației.
Cercetările continuă sub coordonarea unității de parchet competente. Până la pronunțarea unei hotărâri definitive, persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție.