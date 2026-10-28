Chiriile din România au crescut cu până la 100 de euro în trei ani, prețurile apartamentelor au urcat cu peste 30%

Prețurile apartamentelor din România au crescut cu cel puțin 30% în ultimii trei ani, iar chiria pentru două camere în marile orașe a urcat cu 50 până la 100 de euro pe lună. Proprietarii care au cumpărat în 2023 cu dobândă fixă plătesc acum rate mai mici decât chiria cerută pe piață.
Potrivit agerpres, chiriile pentru apartamente cu două camere din marile orașe ale României au ajuns la un nivel de 440–600 de euro pe lună. În aceeași perioadă, prețurile de vânzare au înregistrat o creștere de minim 30%, atât la locuințele vechi, cât și la cele noi. Un apartament nou de 50 de metri pătrați se vinde acum între 104.750 și 175.000 de euro.
Impactul cel mai vizibil îl au cei care au achiziționat imobile în 2023 cu credit ipotecar la dobândă fixă. Claudiu Trandafir, economist și fondator al OferteBancare.ro, precizează că aceștia „au câștigat, practic, de două ori”. Valoarea locuinței lor a crescut semnificativ, în timp ce rata lunară a rămas constantă.
Analiza include un calcul comparativ pentru un apartament vechi de 50 de metri pătrați cumpărat în București în 2023. Proprietarul plătește o rată de circa 392 de euro, cu peste 200 de euro mai puțin decât chiria cerută pe piață pentru o locuință similară.
Creșterea prețurilor depășește evoluția veniturilor
Creșterea costului locuirii nu a fost acompaniată de o creștere proporțională a veniturilor. Salariul mediu net din România a urcat de la 4.593 de lei în septembrie 2023 la 5.688 de lei în august 2026, o avansare de aproape 24%, sub rata inflației prețurilor locative.
Dobânzile au jucat un rol important în echilibrarea costurilor pentru creditori. Un credit ipotecar cu dobândă fixă de aproximativ 4,95% pentru primii trei ani înseamnă o rată de circa 1.600 de lei pe lună pentru un împrumut de 300.000 de lei. În 2023, aceeași sumă împrumutată implica o rată de aproximativ 1.780 de lei.
Raportul preț-venit în context european
Conform Deloitte Property Index 2026, România se află pe locul al patrulea ca preț mediu cel mai mic al locuințelor dintre țările incluse în studiu, la 1.917 euro pe metru pătrat. Raportat la venituri, un apartament de 50 de metri pătrați costă în România circa 87 de salarii nete medii.
În comparație, în Spania sunt necesare 97 de salarii pentru o achiziție similară, în Germania 101, iar în Polonia 112.
Perspectiva pieței imobiliare
Claudiu Trandafir nu anticipă o scădere majoră a prețurilor. Economista estimează că valorile nu vor coborî cu mai mult de 10% și că trendul de creștere se va menține, similar cu evoluția din marile capitale europene în urmă cu 10–20 de ani.
Presiunea asupra pieței este explicată prin stocul mare de blocuri vechi, construite înainte de 1989, și prin oferta redusă de locuințe moderne în zonele căutate. Inflația a erodat economiile românilor în ultimii ani, iar o locuință poate păstra valoarea banilor mai bine decât un cont de economii.