Escrocherie cu numărul de telefon al purtătorului de cuvânt al Poliției Române!
Avertisment de la Poliția Română.
Comisar-șef de poliție Bogdan Ghebaur avertizează că numărul său de telefon, care este unul public, a fost clonat prin metoda „spoofing”, iar hackerii se dau drept el pentru a câștiga încrederea victimelor.
Concret, oamenii sunt sunați și li se spune că cineva încearcă să facă un credit în numele lor. Sub pretextul că pot interveni și preveni frauda, autorii cer date personale sau bancare. În realitate, scopul este unul fraudulos: obținerea acestor informații pentru acces la conturi sau transferuri de bani.
Reprezentantul Poliției precizează că astfel de situații au fost semnalate și în cazul altor polițiști din țară.
Bogdan Ghebaur subliniază că nu solicită niciodată astfel de informații și nu inițiază astfel de apeluri.. Poliția Română recomandă cetățenilor să trateze aceste apeluri ca pe o tentativă de înșelăciune, să nu ofere date sensibile și să verifice orice solicitare exclusiv prin canale oficiale.
