Elevii revin la școală miercuri, după vacanța de Paște

Elevii din învățământul preuniversitar se întorc miercuri la cursuri, după vacanța de Paște, urmând să continue studiile până la finalul anului școlar, programat între 5 și 26 iunie, în funcție de nivelul de învățământ, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării.

Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă anul școlar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 5 iunie.

Pentru clasa a VIII-a anul școlar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 12 iunie iar pentru clasele din învățământul liceal - filiera tehnologică și pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 26 iunie.