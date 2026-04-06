Efectele conflictului din Orientul Mijlociu ar putea fi resimțite la exporturile de ovine după Paște

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Buzău avertizează că efectele conflictului din Orientul Mijlociu asupra exporturilor de ovine ar urma să fie resimțite în perioada de după Paște.

În perioada premergătoare Sfintelor Paști carnea de miel se comercializează, în piețele din Buzău, cu prețuri de până la 50 de lei. O bună parte dintre animale au ajuns în țări din Orientul Mijlociu, în baza contractelor de export.

Potrivit reprezentanților DSVSA, în prima parte a anului, numărul comenzilor nu s-a modificat semnificativ față de perioada anului trecut, în schimb sunt posibile ajustări abia după perioada Paștelui.

”În perioada ianuarie-martie 2026 au plecat din județul Buzău, conform documentelor înregistrate, 65.535 capete ovine, din care 38.974 tineret ovin de 4 luni, către centre de colectare și terți. Efectivul de ovine nu s-a modificat semnificativ, motivul principal fiind și subvențiile acordate de statul român, efectele conflictului din Orientul Mijlociu urmând a fi resimțite în perioada post pascală. În județul Buzău, mieii vor putea fi sacrificați la cele patru abatoare autorizate sanitar-veterinar din localitățile Pogoanele, Căldărăști, Vernești, Buzău, animalele identificate fiind însoțite de certificat sanitar-veterinar, formular de mișcare, document de lanț alimentar. Mieii și carnea de miel poate fi comercializată numai în unități autorizate/înregistrate sanitar-veterinar”, informează DSVSA Buzău.

Autoritățile sanitar-veterinare au programat controale în piețele agro-alimentare, unitățile de tranșare a cărnii, de procesare și depozitare a alimentelor de origine animală și nonanimală, precum și în unitățile de vânzare cu amănuntul, de la carmangerii și unități de alimentație publică, până la patiserii, laboratoare de cofetărie, pensiuni turistice și hipermarketuri.

”În scopul de a asigura cetățenilor alimente sigure și al prevenirii apariției de toxiinfecții alimentare, în contextul apropierii sărbătorilor pascale, DSVSA Buzău va intensifica controalele la unitățile autorizate/înregistrate sanitar-veterinar în legătură cu carnea comercializată, pește și produse din pescuit, ouă și produse din ouă, lapte și produse din lapte și alte produse tradiționale. Pentru asigurarea continuității, în sprijinul populației, este asigurată permanența conform graficelor de lucru. Vor fi verificate mijloace auto, sub aspectul respectării normelor sanitar-veterinare de echipe mixte reprezentate de angajați ai Ministerului de Interne și reprezentanți ai instituției noastre”, a transmis DSVSA Buzău.