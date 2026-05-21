Donald Trump își reafirmă interesul pentru Groenlanda. Emisar american: „A venit momentul să ne consolidăm prezența”

Statele Unite nu renunță la interesul strategic pentru Groenlanda, teritoriu autonom aflat sub administrație daneză. Jeff Landry, reprezentant special al Washingtonului pentru insula arctică, a declarat miercuri că SUA ar trebui să își întărească prezența în regiune.

Oficialul american a afirmat, într-un interviu acordat AFP, că administrația de la Washington ia în calcul extinderea operațiunilor legate de securitatea națională și redistribuirea personalului în anumite facilități din Groenlanda.

„Este timpul ca Statele Unite să își reafirme rolul în Groenlanda”, a transmis Landry, aflat la finalul primei sale vizite oficiale pe insulă după desemnarea sa în funcție, în decembrie 2025.

Landry, care ocupă și funcția de guvernator republican al statului Louisiana, a ajuns în Groenlanda fără o invitație oficială, iar prezența sa a generat reacții și controverse la nivel local.

În prezent, armata americană operează o singură bază militară pe teritoriul Groenlandei, la Pituffik, în nordul insulei. În perioada Războiului Rece, SUA aveau însă 17 instalații militare în această zonă.

Donald Trump a susținut în mai multe rânduri că Groenlanda are o importanță strategică majoră pentru securitatea americană, avertizând că lipsa unei influențe puternice a SUA ar putea permite altor puteri, precum China sau Rusia, să își extindă controlul în regiune.

Poziția geografică a Groenlandei îi conferă o relevanță militară aparte, fiind situată pe una dintre cele mai scurte rute dintre Rusia și Statele Unite pentru posibile traiectorii de rachete.