Decizie definitivă în cazul crimei din Chiajna. Tânărul care și-a aruncat prietenul de la etaj a fost condamnat la închisoare
Poliție
Curtea de Apel București a pronunțat decizia definitivă în dosarul crimei petrecute anul trecut în Chiajna, unde un bărbat și-a pierdut viața după ce a fost aruncat de la etajul patru al unui bloc. Autorul faptei, în prezent în vârstă de 23 de ani, a fost condamnat la nouă ani de închisoare cu executare.
Sentința a fost comunicată în timp ce tânărul se afla deja în detenție, acesta fiind încarcerat încă de la momentul arestării preventive dispuse după incidentul din aprilie 2025.
Potrivit anchetatorilor, tragedia s-a produs după ce victima, un bărbat de 49 de ani invitat în apartament la un pahar de bere, ar fi avut un comportament agresiv și jignitor. Conflictul dintre cei doi a degenerat, iar gazda l-ar fi împins în gol de la balconul locuinței situate la etajul patru.
Bărbatul nu a supraviețuit impactului, iar autoritățile au deschis un dosar pentru omor. Pe parcursul anchetei, inculpatul și-a schimbat de mai multe ori declarațiile. Inițial a negat orice implicare și a susținut că nu îl cunoaște pe bărbat. Ulterior, după apariția unor imagini de supraveghere, a recunoscut conflictul, iar mai târziu a încercat să prezinte incidentul drept un accident.
Judecătorii au reținut însă varianta susținută de procurori, concluzionând că a fost vorba despre o faptă intenționată. Tânărul a ales procedura simplificată, recunoscând acuzațiile și probele din dosar, fapt care i-a permis reducerea pedepsei.
Dosarul a avut și o continuare neașteptată. Mama condamnatului a fost trimisă în judecată într-o cauză separată, fiind acuzată de ultraj judiciar. Procurorii susțin că femeia ar fi transmis mesaje de amenințare magistratului care a instrumentat cazul fiului său.
Femeia respinge acuzațiile și afirmă că nu a intenționat să intimideze pe nimeni, susținând că mesajele trimise nu au avut caracter amenințător. Instanța urmează să se pronunțe și în acest dosar.
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