Criza din Orientul Mijlociu împinge prețurile petrolului spre un nou record: estimări de până la 180 de dolari

Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu ridică îngrijorări majore pe piețele energetice, iar Arabia Saudită avertizează asupra unui posibil scenariu extrem: o creștere bruscă a prețului petrolului până la 180 de dolari pe baril.

Potrivit informațiilor publicate de The Wall Street Journal, oficialii saudiți estimează că o astfel de evoluție ar putea avea loc dacă tensiunile cu Iranul și blocajele din sectorul energetic persistă până la finalul lunii aprilie. În scenarii și mai pesimiste, analiștii nu exclud ca prețul petrolului să atingă chiar 200 de dolari pe baril în 2026.

De la începutul conflictului, la finalul lunii februarie, cotațiile au crescut deja semnificativ. Petrolul s-a scumpit cu aproximativ 50%, iar indicele Brent a urcat temporar la 119 dolari pe baril. Prin comparație, recordul istoric rămâne cel din 2008, când prețul a ajuns la 146,08 dolari.

În prezent, petrolul din Oman a depășit 166 de dolari pe baril, iar țițeiul saudit se tranzacționează în jurul valorii de 125 de dolari. Specialiștii avertizează că situația ar putea deveni și mai gravă dacă Strâmtoarea Ormuz, prin care tranzitează aproximativ 20% din petrolul mondial, rămâne blocată, ceea ce ar putea duce la o explozie a prețurilor pe piețele globale.