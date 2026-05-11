„Cea mai proastă soluție este să refaci aceeași coaliție”. Miron Mitrea critică dur scena politică și vorbește despre alegeri anticipate

Într-o nouă ediție a emisiunii „Culisele Puterii”, la Realitatea PLUS, analistul politic Miron Mitrea a făcut o serie de declarații critice privind actuala situație politică, într-o analiză în care a vizat atât partidele de guvernare, cât și modul în care a fost condus executivul în ultima perioadă.

Critici la adresa refacerii coaliției

În opinia sa, una dintre cele mai nefavorabile soluții ar fi reconstituirea unei alianțe între PSD și USR.

„Nu cred că ar exista o soluție mai proastă. Cred că cea mai proastă soluție e să repui în aceeași guvern PSD-ul și USR-ul. Pentru că aici a fost problema de fond.”

Acuzații la adresa PNL și a lui Ilie Bolojan

Analistul politic a susținut că în interiorul PNL ar fi existat o orientare politică favorabilă USR, menționând în mod direct rolul lui Ilie Bolojan.

„Treaba PNL-ului, că liderul PNL-ului, Bolojan, a devenit userist în perioada asta. A avut o politică pro-USR evidentă, progresistă, și a și adus în guvern pe locurile PNL-ului ori din USR, ori persoane apropiate de USR, în funcții importante și continuă să angajeze.”

El a adăugat că, în opinia sa, responsabilitatea nu poate fi atribuită exclusiv unei singure persoane.

„Deci este evident că nu putea fi Ilie Bolojan singurul vinovat. A fost principalul vinovat pentru că, încăpățânat, cum îl știm, nu vrut să asculte decât ceea ce i-au spus cei din echipa lui. Echipa progresistă.”

Critici extinse către toate partidele din coaliție

„Asta nu înseamnă că celelalte partide care au fost la guvernare sunt fără vină. Și PSD-ul, în primul rând, pentru că a intrat la guvernare alături de dușmanul ideologic, cel puțin teoretic, care este adversarul ideologic caree este USR. Și UDMR-ul, că și el a aprobat, a votat și a fost de acord cu aceste măsuri care s-au luat.

Îmi e absolut indiferent mie, ca cetățean, dacă ei pe hol nu erau de acord, atâta vreme cât măsurile au ieșit. Deci nu cred că există o soluție mai proastă decât să-l transformăm pe Ilie Bolojan în singurul vinovat de ceea ce s-a întâmplat și să refacem această coaliție. Din fericire, nu cred că este posibil. Nu cred că este posibil sau este foarte puțin probabil, mai corect spus, că în politică imposibil nu există.

Nu cred că putem să discernem acum, să spunem că asta va fi sigur soluția care se va lua. Soluția corectă și normală într-o asemenea situație, în orice țară democratică, sunt alegerile anticipate. Către astea ar trebui să ne îndreptăm, sigur, respectând Constituția, cunoscând că avem un președinte extrem de hotărât, care ia deciziile foarte repede. Probabil că, la un moment dat, va lua și o decizie. Nu știu când. În mod normal, el știe care este situația, este informat, este în legătură cu partidele.

Mai vorbești o dată, mai trecem încă o săptămână, mai trecem încă 10 zile. Am spus de la început că astea două săptămâni pe care a promis el, sunt așa, două săptămâni, abia se gândește el dacă două săptămâni sunt suficiente sau nu”, a spus MIron Mitrea.