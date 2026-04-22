Caz dramatic la Brăila: bărbat grav ars după o explozie, apel disperat pentru salvarea lui

Un incident grav a avut loc la periferia municipiului Brăila, unde o explozie urmată de incendiu a izbucnit în bucătăria unei locuințe.

Un bărbat de 35 de ani, fiul proprietarilor, a fost surprins de deflagrație și a suferit arsuri severe pe aproximativ 80% din suprafața corpului. Acesta a fost transportat de urgență la spital și este internat în prezent la Spitalul Județean Brăila, însă medicii au anunțat că starea sa este extrem de gravă și în continuă deteriorare.

Primele concluzii ale anchetei indică faptul că explozia s-ar fi produs în momentul în care bărbatul a încercat să aprindă aragazul, într-un spațiu în care se acumulaseră gaze. În urma incendiului, bucătăria, cu o suprafață de aproximativ 10 metri pătrați, a fost distrusă complet, fiind afectate toate bunurile din interior.

În fața situației critice, familia a lansat un apel public către autorități, inclusiv către Ministerul Sănătății, solicitând activarea mecanismului european de protecție civilă pentru transferul pacientului într-o clinică din străinătate.

Rudele susțin că în România nu există în acest moment locuri disponibile în secțiile specializate pentru mari arși, iar șansele bărbatului depind de accesul rapid la tratament într-un centru medical performant din afara țării.