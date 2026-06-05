Procurorii din Constanța, anchetă penală în legătură cu explozia dronei în port

Sursă: realitatea.net

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța s-au sesizat din oficiu.

Procurorii din Constanța au deschis vineri un dosar penal in rem pentru săvârșirea infracțiunilor de nerespectarea regimului armelor și al munițiilor și nerespectarea regimului materiilor explozive, în legătură cu explozia dronei maritime în port.



' Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța s-au sesizat din oficiu în cursul zilei de astăzi, 5 iunie 2026, după ce în zona Portului Constanța a fost semnalată prezența unui dispozitiv militar, cu armament la bord și posibil explozibil. Ulterior, prin ordonanță, cauza a fost preluată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, fiind dispusă începerea urmării penale in rem sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și al munițiilor și a infracțiunii de nerespectarea regimului materiilor explozive ', anunță Parchetul General într-un comunicat de presă.



Conform procurorilor, din cercetările la fața locului, aflate în desfășurare, a rezultat că, în jurul orei 06:30, în zona Danei 78 a Portului Constanța, a fost semnalată existența unei ambarcațiuni militare de culoare gri, eșuată, de tipul dronelor maritime.



Ambarcațiunea militară, fără inscripții, avea montate la vedere sisteme de supraveghere video și antene de comunicații prin satelit. Ulterior, în jurul orei 10:30, aceasta a explodat.

AGERPRES