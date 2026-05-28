Accident grav în Sibiu. O femeie a lovit cu mașina o trotinetă electrică pe care se aflau doi minori
FOTO: Arhivă
Un accident rutier grav a avut loc joi seară în județul Sibiu, unde doi copii, de 11 și 15 ani, au fost răniți după ce trotineta electrică pe care se aflau a fost acroșată de un autoturism condus de o femeie.
"Poliţiştii rutieri au intervenit la un accident de circulaţie, produs în localitatea Cornăţel, pe strada Principală. Din primele verificări efectuate la faţa locului, poliţiştii rutieri au stabilit faptul că, în timp ce conducea un autoturism, o femeie în vârstă de 52 de ani, domiciliată în municipiul Sibiu, nu s-ar fi asigurat la plecarea de pe loc şi ar fi acroşat o trotinetă electrică condusă de către un minor, în vârstă de 15 ani, din Cornăţel", a transmis, joi seară, IPJ Sibiu.
Potrivit reprezentanților instituției, băiatul de 15 ani era însoţit pe trotinetă de un alt localnic, în vârstă de 11 ani.
"În urma accidentului rutier, cei doi minori au suferit vătămări corporale şi au fost transportaţi la spital pentru îngrijiri medicale", a precizat Poliţia.
Reprezentanţii Serviciului de Ambulanţă Sibiu spun că victimele au suferit traumatisme de membre superioare şi lombare.
