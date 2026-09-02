Sportul este la pământ, dar își face platformă de 26 de milioane. Firmele conectate cu fugarul Ghiță au pus ochii pe sumele colosale din PNRR

Publicat 2 sept. 2026, 11:45 Actualizat 2 sept. 2026, 12:52 Sursă Realitatea PLUS

Agenția Națională pentru Sport vrea o platformă digitală în valoare de 26,6 milioane de lei. Vorbim despre un proiect care este cofinanțat prin fonduri europene. Însă, mai multe firme controversate care au legături atât cu fugarul Sebastian Ghiță, cât și cu mai multe persoane anchetate de DNA, au intrat în competiția pentru acest contract bănos. Sunt implicate și mai multe companii care sunt cercetate de Consiliul Concurenței.

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