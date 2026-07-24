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Ro‑Alert în 3 județe: Galați, Brăila și Ialomița, pe fondul atacurilor cu drone pe teritoriul Ucrainei

Averizare Ro Alert

Averizare Ro Alert

Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat24 iul. 2026, 10:15
Actualizat24 iul. 2026, 11:35
SursăRealitatea.Net

Statul Major al Forțelor Aeriene a extins zona aflată sub alertă aeriană, după detectarea unor posibile riscuri în spațiul aerian din apropierea graniței cu Ucraina. Sunt vizate zone din județele Galați – inclusiv municipiul –, Brăila și Ialomița, iar autoritățile au transmis mesaje RO‑ALERT pentru avertizarea populației.

Statul Major al Forțelor Aeriene a extins zona aflată sub alertă aeriană, după detectarea unor posibile riscuri în spațiul aerian din apropierea graniței cu Ucraina.

Zonele vizate sunt estul județului Brăila, municipiul Galați, dar și zone din județul Ialomița, în apropiere de Lehliu-Gară. Autoritățile au transmis mesaje RO‑ALERT pentru avertizarea populației.

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