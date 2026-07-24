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Prognoza ANM pentru august 2026. Când revin temperaturile ridicate și în ce regiuni va fi cel mai cald
Prognoza meteo
Publicat24 iul. 2026, 08:24
SursăRealitatea.net
Administrația Națională de Meteorologie a publicat prognoza pentru perioada 27 iulie - 24 august. După un început de interval cu temperaturi apropiate de normal și chiar mai scăzute în unele zone, vremea se va încălzi treptat, iar a doua jumătate a lunii august va aduce valori peste cele obișnuite.
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