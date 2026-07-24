Advertising
Actualitate· 2 min citire
Reacția Romarm după ce trei directori din industria de armament au fost reținuți de DNA.”Este nevoie de o structură de conducere mai suplă”
FOTO: Colaj Realitatea.NET
Publicat24 iul. 2026, 10:13
Actualizat24 iul. 2026, 10:17
SursăRealitatea.Net
Compania Națională Romarm a reacționat vineri dimineață după ce trei directori din industria de armament au fost reținuți de DNA, transmițând că problemele actuale din filialele companiei sunt consecința unor deficiențe semnalate în mod repetat acționarului său, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 12:16Alertă hidrologică. Risc de viituri pe râuri din șapte județe, până vineri noapte
- 12:13Atac masiv al Rusiei. Kievul, lovit de rachete balistice în plină zi
- 11:28Prima reacție a președintelui Nicușor Dan după ce o dronă a fost doborâtă de un pilot F-16:”Zona era nelocuită” -VIDEO
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Gorj și pe Google News